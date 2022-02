Berrío sintió respaldo de entrenadores



“Gracias a Dios las personas que me han guiado en mi proceso de formación deportiva han sido ángeles. Hacen las veces de padres, amigos y hasta sicólogos. Desde los 16 años, cuando fui campeón departamental en Guarne, empecé a entender que tenía condiciones para el alto rendimiento, pero jamás he sentido presión por parte de esos seres que me han acompañado. Creo que todo parte de casa. Mi mamá (Olga Lucía Valoyes), más allá de las adversidades con las que nos levantamos, nunca me ha exigido responder por algo en el hogar. Solo me pide que sea una persona de bien y que luche por mis sueños. Luego, cada entrenador, entre ellos Geimer, Jhonley y Javier Mosquera, Marco Ibargüen y ahora Regla Sandrino me han inculcado que todo es de paciencia y que con trabajo, esmero y disciplina las marcas llegan solas. Me recalcan que para salir adelante en el deporte se requiere de un 99 % de fe de que lo puedes lograr”.

Andrés Berrío

Subcampeón mundial de salto largo