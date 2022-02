Las medallas cosechadas en competencias internacionales le demostraron a Kevin Yugarki, un ingeniero en Telecomunicaciones e informática, que había dado en el clavo cuando se ideó un semillero para sumergir a un grupo de niños de Quibdó, Chocó, al mundo de la ciencia y la tecnología atrayéndolos con la didáctica de la robótica. Así, los chicos del Team Robotics, de entre 8 y 19 años, barrieron desde 2019 con las competencias de robótica dentro y fuera del país hasta llegar a oídos de empresas ávidas de talento.

Hoy los más grandes del grupo, se dedican a programar para una multinacional china que los reclutó, mientras Kevin continúa con su labor de iniciación.

El mundo todavía trata de acomodarse frente al horizonte que se expande y vaticina, entre otras cosas, que para 2030 más del 60% de quienes nacieron de los 90 en adelante trabajarán en oficios de tecnologías de la información que aún no existen. Y ese escenario encuentra en Colombia un territorio fecundo. Solo en Medellín, 405 empresas de 33 países arribaron en la última década.

No obstante, el país debe sortear una interesante carrera de obstáculos para integrarse con éxito a ese futuro próximo. Por ejemplo, en 2025, es decir a la vuelta de la esquina, el país tendría un déficit de 112.000 programadores, según un análisis de Fedesoft y Mintic.

Las tareas empiezan en la escuela

Cerrar las brechas de capital humano para cubrir la demanda del sector es un desvelo de Gobierno, industria y academia desde hace varios años, y en medio del mismo han surgido algunas soluciones. Mientras el Gobierno Nacional se volcó en una cruzada a gran escala para entregarle este año 100.000 programadores al país a través del programa Misión TIC, las empresas ponen en práctica su inventiva para hallar el talento que necesitan.

Por ejemplo TCS Colombia, empresa del Grupo Tata de la India, va de barrio en barrio en Medellín, si es necesario, buscando jóvenes para fortalecer su equipo y una vez los "adoptan" los capacitan con una especie de plan de estudios que han armado al interior de la compañía, según explica su gerente, Alfredo González.

Pero hay problemas estructurales que el país aún no descifra. Los vacíos que no está cubriendo la educación escolar, media y superior para formar a los jóvenes en habilidades y competencias relacionadas con tecnologías de la información, internet de las cosas, software, apps y las llamadas habilidades blandas, los están subsanando las empresas, aunque no sin un costo de tiempo importante, explica González.

"En la mayoría de los casos, a las empresas de tecnología nos toma cerca de un año forjar a nuestros jóvenes para que cuenten con las herramientas para atender las necesidades de la industria", indica.