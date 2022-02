Ya hay grandes empresas: en total son 1.005 Tecnolatinas las que ya han recaudado más de un millón de dólares y tienen un valor colectivo de 221.000 millones de dólares con más de 245.000 empleados. Crear los primeros mil millones de dólares de valor es cada vez más fácil para las nuevas empresas de la región, según el reporte Tecnolatinas 2021: LAC startups ecosystem come of age, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La conclusión es que el ecosistema está madurando y el panorama es positivo: “Mientras los pioneros tardaron muchos años en alcanzar ese umbral, algunas de las últimas empresas pudieron alcanzarlo en aproximadamente un año”, dice el reporte. Gaviria, además, dice que SoftBank espera que se creen “entre 1,7 y 3 trillones en valor de capital tecnológico en la región durante la próxima década y todavía hay espacio para hacer más”.

De esos 245.000 empleados, el 58 % del total, que representa 142.000, trabaja para las 32 empresas más grandes, que son 3% del total, y que cuentan con más de 1.000 empleados. Son y seguirán siendo clave para el desarrollo de la región y tienen impacto social, van más allá del valor de la empresa. Y es un fenómeno que tiende a mejorar, a aumentar: Amazon, por ejemplo, el viejo conocido, ya cuenta con más de un millón de empleados, 400.000 contratados solo en 2020. Lo mismo se espera de los unicornios latinoamericanos y, de acuerdo con el BID, “pueden desempeñar un papel fundamental en la construcción de un futuro de abundancia, inclusión y regeneración en América Latina y el Caribe”.

Porque ya no es un sueño, no pasa en el país vecino, es una realidad. Hoy los jóvenes ya no quieren ser empresarios, empleados, sino emprendedores. Ya se quieren parecer a los emprendedores, y lo hacen por convicción. Pero, de acuerdo con Gaviria, será clave que los gobiernos de la región fomenten el emprendimiento como filosofía, que incentiven a los consumidores, inversores e innovadores, y que garanticen que las nuevas empresas no se vean obstaculizadas por la burocracia y regulación anticuada.

Algunas de las más destacadas

Cuando el ecosistema de emprendimiento tecnológico mejora en América Latina y el Caribe se crea valor a gran escala. No solo se benefician los talentos detrás de cada idea ni tampoco los millones de empleo que crean, sino la economía de la región.

Ahora, por ejemplo, solo son ocho países los que representan la mayoría del ecosistema de la región (97 %), con Brasil como eje central, seguido por Argentina y México, y luego por Colombia y Chile. Los demás no se han activado o apenas están comenzando, se están pegando, uniendo a la dinámica*.

Y entre esas, son 42 las empresas que han tenido un valor superior a mil millones, algo que jamás había pasado en ALC y que se aceleró en los últimos cuatro años. De esas 42, algunas dejaron de ser unicornios porque dejaron de ser empresas privadas para convertirse en públicas, o porque lograron algún exit al ser adquiridas por otras o porque ingresaron a la bolsa de valores. Solo el año pasado se crearon 18 unicornios.

Brasil tiene 22 de estos totales, Argentina 8, México 7, Chile 3, Colombia 1, y Uruguay 1. La líder indiscutible es todavía MercadoLibre, de Argentina, con valor superior a 50.000 millones de dólares.

Estas son las más destacadas por su valor o por ser las primeras y únicas de su país.