La televisión llegó a Colombia en 1954 y no había programación las 24 horas, era en blanco y negro y un televidente solo podía ver el programa que estaban dando en ese momento. No había chance de elegir. Cuando hoy se sienta frente a esa pantalla, las hay gigantes de 75 pulgadas, tiene más de 70.000 opciones para escoger entre series, películas, documentales, animados infantiles, programas de comedia y los reality, y no solo de Colombia, de más de 100 países y en cerca de 30 idiomas: entre las 16 plataformas que hoy operan en el país, los más de 200 canales de TV por suscripción y los 25 canales nacionales entre privados, regionales y locales.

Ese contenido audiovisual lo puede ver en un computador, tablet o celular (lo que los sociólogos llaman sociedad multipantalla) y además es el dueño del control, el que decide qué ver, cuándo, a qué hora y hasta dónde, y basado en sus decisiones le llegan recomendaciones.

¿Se siente saturado? Y eso que la forma de ver series en plataformas depende de cada uno: un episodio tras otro, sin parar, no hay control del tiempo. Es una fiebre televisiva. “Ha estallado la locura, una vorágine que ha multiplicado el número de estrenos que se producen cada año”, dice el crítico de Barcelona, España, Toni de la Torre en su libro Las series que no me dejan dormir.