Según Lemun, esta definición hace parte de la teoría de inteligencias múltiples desarrollada por el profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, quien aseguró en 1983 que “hay ocho tipos de inteligencias en los que una persona potencializa sus habilidades. No significa que se nazca con una u otra, sino que una se desarrolla más y por eso vemos personas que se forman igual, van a la misma clase o viven en la misma casa y tienen pensamientos y racionamientos distintos”. (Ver infografía)

“La inteligencia se desarrolla básicamente con el entorno: el país donde nacemos, la ciudad donde me crie, la familia, los amigos y, clave, el colegio y la universidad”, aseguró el experto al explicar que no hay un factor hereditario que defina la inteligencia, es decir, no se transmite de padre a hijo, salvo en casos excepcionales, en los que se estudian las mentes prodigiosas: