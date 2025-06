Video | Seguidora de Alejandro Sanz aclara acusaciones: “En ningún caso lo culpabilizo de ninguna conducta delictiva”

“Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Esto es por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy”, así inicia su relato Ivet Playà, una joven española de 28 años, quien asegura ser fan del cantante, pero al mismo tiempo lo acusa de conducta inapropiada cuando ella apenas tenía 18 años, un testimonio sobre el que el artista se pronunció este martes. La mujer cuenta que su historia con el cantante se dio, supuestamente, hace 10 años, en 2015, cuando era su fan. “Me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes”, dice lvet en un video mientras muestra capturas de pantalla que serían las pruebas de lo que menciona.

Luego, cuenta que “el vínculo fue a más” con el cantante cuando se vieron por primera vez “en privado, cuando yo tenía 18 años”. “Él tenía 49 en ese momento... Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía: yo era una niña”, agrega. Desde entonces, Ivet cuenta que hizo lo que pudo para mantenerse cerca de él, como trabajar de dependienta para costearse los viajes que haría por toda España siguiendo una gira de conciertos del artista. “Me hice 10 conciertos en un mes y medio y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión...”. Lea aquí: Alejandro Sanz será investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz

Comenzó a trabajar con Sanz a los 22 años

Su relato se hace más personal cuando narra que a sus 22 años, dejó su ciudad, Barcelona, para irse a Madrid a trabajar con el cantante, quién le ofreció hacer parte de su equipo. Así, la relación entre ambos se fue haciendo más estrecha. “En esa época no sé realmente el motivo pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado. La verdad es que, yo al menos, no tengo nada, ni tenía nada que esconder”, agrega. Ahí es cuando asegura que su relación más que laboral, se vuelve “intima y sexual”.

“Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano... Pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”, y agrega que se siente “engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”. “Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano“, añade, visiblemente afectada.

Es entonces cuando explica por qué ahora, 10 años después, decide hablar de lo que vivió supuestamente con el artista, haciendo referencia a lo que él dijo en una entrevista que dio en marzo. “Recuerdo una entrevista que dio en marzo de este año, donde decía que se lleva a gente por delante, y decía que es peligroso. Y si tú, que has llegado hasta aquí, te preguntas que por qué estoy aquí contando esto, es porque a mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Él mismo lo reconoce”, cuenta. Ivet no para y califica a Sanz de vivir en una “realidad paralela” en la que, a su juicio, “siente que está por encima del bien y del mal”, aunque sin aportar ninguna prueba. “Eso es tremendamente peligroso, porque creo que en el fondo lo está. Todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara, y eso es aún más peligroso”.

“Conmigo se ha equivocado. Conmigo se ha equivocado hasta el final... Ya no soy esa niña que estaba dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco. Y reconoce cuando alguien hace las cosas con el corazón y cuando alguien se siente tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás. ¿Y ahora qué? Ahora la verdad. Ahora yo”, concluye la mujer, haciendo referencia a la canción del artista. Siga leyendo: La vida personal de Sanz sigue a la baja, ahora dicen que se habría separado

Testimonio no es una denuncia: “No culpabilizo a Sanz de ninguna conducta delictiva”

La publicación ha causado revuelo en las redes sociales, pues la publicación de la joven suma y suma comentarios opinando respecto a la acusación. Fue tal el nivel de conversación que se generó al rededor de su testimonio que la mujer tuvo que salir a aclarar varios puntos del video que publicó inicialmente. “Quiero aclarar que todas mis declaraciones se refieren a actitudes moral y humanamente inaceptables, evitando así interpretaciones erróneas que puedan desvirtuar mi verdad, o desviar el foco hacia otro tipo de hechos que no han ocurrido”, escribió Ivet en una historia de Instagram.

La joven dejó claro además que “en ningún caso culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva”. “Y para terminar: no es el qué, es el cómo. Han pasado tantas cosas que necesito tiempo para explicarlas con todo tipo de detalles y pruebas. Lo merecen y mi historia también”, finalizó en un nuevo pronunciamiento. Sanz, quien ha participado en varios conciertos de Shakira en su gira por Estados Unidos, se pronunció, finalmente, este martes sobre el testimonio de la joven.

¿Qué dijo Alejandro Sanz sobre el video de Ivet Playà?

Dos días después de la publicación de la joven y luego de todo lo que este generó, Sanz respondió brevemente en una historia de Instagram dando su versión de lo sucedido entre ambos. El artista admitió que tuvo una relación con la mujer. “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas, compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, escribió inicialmente en la publicación.