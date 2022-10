La publicación de una foto, por parte de la misma artista, en la que se le notoriamente demacrada y descuidada, desató una serie de especulaciones sobre la salud mental de la cantante Amaia Montero.

La voz líder de la banda La Oreja de Van Gogh también escribió un mensaje que preocupó aún más a sus seguidores y amigos.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, fue lo que escribió en sus redes sociales.