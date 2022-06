Previamente, desde la semana anterior, la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, se ha presentado ante diferentes medios de noticias y ha hecho polémicas declaraciones en nombre de Amber. Ha dicho, por ejemplo, que la actriz no tiene dinero para pagar la demanda, que el juicio fue injusto porque no pudieron presentar todas las pruebas que existían y que “tiene excelentes fundamentos para apelar” a la decisión del jurado.

Algunos de esos testimonios en los que se mantiene firme son, por ejemplo, que ella nunca instigó o motivó la violencia durante su matrimonio, como lo “quisieron hacer creer” desde el equipo legal de Depp. Según Amber, ella respondía a la violencia: “Cuando (la violencia) se vuelve normal, como testifiqué, tienes que adaptarte”, afirmó.

Aún así, tal vez contradiciéndose un poco como anotó la periodista y algunas personas en redes, aceptó que lamenta su comportamiento durante la relación: “Me comporté de manera horrible, de forma casi irreconocible para mí misma”, señaló. “Me arrepiento mucho”.

¿Todavía lo ama?

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Sé que eso puede ser difícil de entender, o puede ser muy fácil de entender, si alguna vez has amado a alguien”.

A pesar de lo que dice que sufrió durante toda la relación y el posterior proceso legal, Amber sí admite que todavía ama a Johnny.

Luego, añadió: “Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimientos hacia él. He cometido muchos errores, pero siempre he dicho la verdad”.