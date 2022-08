Primero demandó él

El cantante boricua ya había demando a la madre de su hijo por custodia compartida, lo que motivó a Astrid Cuevas solicitar la custodia completa de Pablo Anuel, de 9 años.

Actualmente, el puertorriqueño es novio de Yailin la más viral, una rapera dominicana de 20 años de edad, de la que los medios internacionales especulan que está esperando un hijo de Anuel.

“Le daré un consejo a los comunicadores, si uno no ha confirmado, no lo confirmen ustedes para que no busquen un caso, ustedes no están preparados para eso, además al fin y al cabo no lo van a mantener, cuál es el show, el circo”, respondió Yailin ante los rumores de su embarazo.