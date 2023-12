Billie Eilish, la joven cantante estadounidense de 21 años está en medio de una polémica por su orientación sexual. En una gala de la revista Variety, la mujer explicó que siente atracción por las mujeres, una declaración que tomó por sorpresa al medio de comunicación, que en varias ocasiones, le preguntaron sobre esta confesión.

Al parecer, esta sería la primera vez que lo dice en público y después de ver la reacción de las personas y periodistas, dijo: “No sabía que estaba saliendo del armario, pero pensé... ¿’No era obvio?’”.

La cantante de éxitos como Bad Guy, Ocean Eyes, Everything I Wanted, Happier than ever, entre otras canciones, explicó que no se había dado cuenta de que la gente no lo sabía. “Realma viente no creo en eso. Simplemente digo ‘¿por qué no podemos simplemente existir?’”.

Billie dijo explícitamente que ella “era para las chicas” y confesó que le avergüenza un poco hablar de este tema.