La primera decisión llegó gracias a la jueza Brenda Penny quien este 29 de septiembre suspendió a Jamie Spears (69 años) como tutor legal de su hija. “La situación actual no es sostenible”, dijo la jueza Penny según cita el diario The New York Times.

El hecho supone una victoria para la cantante, quien el pasado mes de junio se pronunció por primera vez en contra de su progenitor contando en redes todo lo que ha tenido que vivir durante estos 13 años gracias a esa figura.

Por ahora la tutela seguirá vigente y se mantendrá a cargo de un funcionario del estado de California con carácter temporal, el contador John Zabel. Eso implica que aún Britney no podrá manejar su dinero, una fortuna que supera los 60 millones de dólares, cerca de 230.000 millones de pesos colombianos.

Sin importar incluso si puede o no ya manejar su fortuna, el logro del hecho se da además porque ella al salir de esta tutela podrá pedirle cuentas a su padre, que se puedan investigar los posibles abusos y si en el manejo del dinero hubo algún exceso o despilfarro.

El abogado de Britney, Mathew S. Rosengart, ya pidió una investigación sobre la conducta del padre de la cantante, “y cuestionó su administración de la herencia de la artista, incluido el monto del salario del Sr. Spears como curador, las comisiones injustificadas y las posibles transacciones por cuenta propia”, afirma el diario norteamericano quien añadió que el Sr. Rosengart pidió que se establezca una audiencia de terminación definitiva de la tutela de 30 a 45 días a partir de ahora.

Los fanáticos celebran en redes este primer logro: