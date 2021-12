“El año pasado (2020) habíamos estado nominados a Los Platino y no ganamos, fue con Distrito salvaje , y este año estuvimos con El robo del siglo y la verdad no pensé que fuera a ganar, hicimos muchas ecuaciones del porqué no lo podría ganar, y fallamos en todas porque me lo gané. Yo me emociono mucho en los premios, no voy a negar que me da felicidad el simple hecho de estar nominado, así que el ganármelo me da 10 veces más felicidad. Creo que los premios cuando son de la academia tienen un valor adicional, porque es que te reconozcan tus mismos compañeros”.

“Yo siempre vivo un poco la vida con las señales y con los momentos que me va brindando, yo soy poco programado, soy poco de obligar a las cosas, mi carrera y mi vida en los últimos años me ha sorprendido tanto que simplemente dejo que pasen las cosas. En enero solo estaba preparado para arrancar el rodaje de Siempre fui yo , de Disney, que es la serie más blanca que he hecho en los últimos años, y resulté recorriendo el circuito de premios internacionales”.

También ganó en Los Macondo y estuvo nominado a los Emmy Internacional...

“Yo destaco mucho Los Macondo porque casi no hay premios para el cine y por eso es más difícil de ganar, por eso tiene un valor inmenso. Yo amo hacer películas. A esto súmale la nominación a los Emmy, no lo podía creer, porque es mucho más difícil estar nominado en un Emmy Internacional que a un americano, porque este último tiene varias categorías de actuación (drama y comedia), en cambio el Internacional solo premia a la mejor actriz y el mejor actor. Soy el primer colombiano nominado a un Emmy. Fue emotivo, así uno no gane, eso queda en la hoja de vida”.

¿Cómo asume estos reconocimientos?

“Digo que llegan en un buen momento, no me llegan al ego ni nada de esas cosas, pero sí veo que me he roto la espalda trabajando tantos años para que pasen estas cosas. Yo vivo tan al día a día que por eso es que me sorprenden estas cosas. Yo dejo que las cosas pasen y las disfruto”.

¿Quedó con sinsabor por no GANAR el Emmy?

“Yo gané con toda la experiencia que recogí. Fui el primer colombiano nominado a un Emmy, eso fue emotivo, así uno no haya ganado, eso queda en la hoja de vida y mi nombre quedó marcado en ese gran mundo internacional. Fue un año genial, inesperado y, tal vez, por eso se disfrutan más esos logros”.

¿Visualizó este momento de su carrera?

“Nunca dije quiero ganarme un Emmy, no me acuerdo de haberlo dicho, tampoco aspiré a un Platino. No, nunca me visualicé haciendo Hollywood, porque no hablo inglés, pero ahora resulta que actúo en inglés. Estuve en la serie Snowfall para dos escenas y terminé como personaje regular de la serie”.

¿Qué proyectos viene para 2022?

“En pandemia trabajé en un proyecto que hablaba de mis problemas médicos de 2019, que me encontraron colesterol, diabetes tipo 2 y me salió una hernia discal, por haberme engordado tanto. De la mano de Juliana Barrera y Andrés Burgos le damos vida una comedia que sale en marzo en Amazon, que se titula Primate”