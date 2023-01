En protesta por lo que ha denominado “toxicidad del Imperio” y por sus discrepancias con el papel de la monarquía en el mundo actual, el actor escocés Alan Cumming decidió devolver la Orden del Imperio Británico (OBE) que recibió hace 14 años.

El actor hizo el anuncio en su cuenta de Instagram: dijo que el debate sobre la vigencia de la monarquía que se desató tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra –ocurrida el 8 de septiembre– le “abrió los ojos”.

En el comunicado, el actor –recordado por sus papeles en The Smurfs y My Old School– escribió: “La muerte de la reina y las conversaciones que siguieron sobre el papel de la monarquía y, especialmente, la forma en que el Imperio Británico se aprovechó a expensas de los pueblos indígenas (y de su muerte) en todo el mundo realmente me abrieron los ojos”.