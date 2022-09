Derbez es uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional. Este año su participación en el filme Coda —premiada con el Oscar en la categoría de Mejor Película del año— lo catapultó al radar de los espectadores de América Latina.

Mientras Derbez se recupera plenamente, las audiencias podrán verlo en la pantalla grande en la película Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, dirigida por la directora Aitch Alberto y en septiembre también se lanza el primer documental de su productora sobre el terremoto de México en 2017.