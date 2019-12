Colombia no ganó, otra vez entre las cinco de Miss Universo

Los primeros pasos de Gabriela Tafur en Miss Universo fueron angustiantes. La reina de Colombia fue la última en ser mencionada en el grupo de 20 finalistas, ese de cinco, de cualquier parte del mundo que no alcanzaron a estar en las seleccionadas por grupos de continentes (Asía Pacífico / África, Europa y Américas).

Colombia es un nombre muy recordado en este evento desde que el presentador Steve Harvey cometió el error en la ceremonia de 2015 y anunció como ganadora a Ariadna Gutierrez cuando la Miss Universo era la filipina Pia Wurtzbach. Y Harvey, de nuevo maestro de ceremonias, siguió recordando el hecho cuando Gabriela Tafur fue anunciada como la última candidata en pasar a la ronda final.

La vallecaucana vivió con soltura el momento y le dijo al presentador: “estas seguro de que leiste bien o debo regresar”. Entre los chistes y comentarios de Harvey, la reina nacional saludó a su abuela y pidió decirle unas palabras en español.

Las 20 finalistas fueron: Sudafrica, Indonesia, Vietnam, Nigeria, Tailandia, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, México, Estados Unidos, Albania, Francia, Islandia, Croacia, Portugal, Filipinas, India, Venezuela, Brasil y Colombia.

Siguió avanzando

La confianza de la representante nacional iba creciendo. Bien lo dijo a Colprensa días antes de partir para Atlanta, sede este año del concurso: “Mi idea es ser yo misma, la persona auténtica que soy, muy querida, transparente y carismática, lo importante es que noten mi verdadera esencia y así pueda destacarme en el grupo de 90 candidatas”. Y ese carisma era necesario para el siguiente paso.

Esta vez no hubo desfile en traje de baño para elegir a las 10 finalistas. Cada una tenía 15 segundos para hablar, al público y al jurado (integrado esta vez solo por mujeres) sobre el hecho de estar allí y de la posibilidad de ser Miss Universo.

Gabriela Tafur dijo, en un fluido inglés: “El propósito en mi vida es poder contribuir para construir una mejor sociedad, como abogada trabajo para proteger los derechos de las mujeres víctimas de la violencia. Como Miss Colombia he viajado a más de 25 ciudades en 7 países y le he dado visibilidad a las causas que lo necesitan, así que tengo el compromiso con la humanidad y siempre voy a hacer lo mejor para devolverle al mundo todo lo bueno que he recibido”.

Después de las palabras de las 20 candidatas, Harvey anunció las 10 finalistas en este orden: Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Sudafrica, Perú, Islandia, Francia, Indonesia, Tailandia y México.

Uno de los fuertes de Colombia

Las 10 seleccionadas, de 90, en esta recta final de Miss Universo, desfilaron en traje de baño. Los mensajes que se escucharon de las reinas, mientras desfilaban, hablaban de amor propio, ayuda al prójimo y el poder de la mujer.

La pasarela de cada candidata fue corta y cada una desfiló con un pareo que acompañó su traje de dos piezas.

El concurso avanzó rápidamente y una hora antes de saber quién iba a ser la nueva Miss Universo, las finalistas ya estaban desfilando en traje de gala. Tafur confirmó, antes de su viaje, que el vestido sería del diseñador Alfredo Barraza.

Continuó el concurso de belleza con el anuncio de las cinco finalistas y Colombia nuevamente consiguió estar en el top 5 junto a México, Tailandia, Sudáfrica y Puerto Rico.

El momento de la pregunta

A la colombiana le tocó responder sobre el tema más importante sobre la salud de la mujer. “Lo más importante es que las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos, tenemos que tener la posibilidad de acceder a salud de calidad para que cualquier decisión que tomemos sobre nuestra salud y nuestra reproducción jamás ponga en riesgo nuestras vidas”.

La respuesta no le alcanzó a Gabriela para entrar al grupo de tres finalistas que conformaron México, Sudáfrica y Puerto Rico.

La recta final

Cada una de estas tres candidatas respondió una misma pregunta antes de conocerse el veredicto final, ¿qué es lo mas importante que debemos enseñarle a las niñas? Dos representantes latinas y una africana llegaron a esta instancia. El paso más cercano para convertirse en Miss Universo. Aunque este año hubo algo nuevo. Cada candidata tuvo los mismos quince segundos iniciales para expresar el porqué debían ser las ganadoras.

El jurado, en el que estaba la colombiana Paulina Vega, decidió que la segunda finalista fuera la mexicana Sofía Aragón, la primera finalista Madison Anderson de Puerto Rico y la nueva Miss Universo, la sudafricana Zozibini Tunzi.

Tunzi es la tercera reina de su país, después de la recordada Demi-Leigh Nel-Peters, ganadora en 2017 y de Margaret Gardiner coronada en 1978.