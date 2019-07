Regresa la magia en patines

Vincent explica que esta es una de las partes del show que más llama la atención. “Frozen tiene tantas canciones increíbles. También tenemos una nueva pieza musical llamada Gotta Be Me en el número de apertura, y es muy contemporánea, divertida y enérgica. Y realmente llena la habitación. Todo el mundo estará bailando”.

100 años de magia incluirá más de 30 canciones: las favoritas como Let It Go, You’ve Got a Friend in Me y Hakuna Matata y mezclará momentos musicales de El Rey león, Toy Story, Buscando a Dory, La Bella y la Bestia y Aladdín.

Disney on Ice es un proyecto con mucho futuro e ideas que ya se están preparando para los años siguientes. Patty Vincent asegura que hay muchas propuestas para proyectos posteriores. “Creo que el futuro es enorme. Tenemos clásicos y contemporáneos. Pinocho es una historia clásica, divertida, pero nueva, nueva para alguien. Y hay personajes contemporáneos como Rapunzel, Elsa y Anna. Hay algo para todos”.

Por eso tenga la edad que tenga Mickey Mouse le será familiar y estará patinando en Medellín por si lo quiere saludar.