Maná, Caifanes y Los Fabulosos Cadillacs son las cabezas del line up del Festival Cordillera, que será el 24 y 25 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá . Un evento que se anuncia como el primero con conciencia ambiental en América Latina, pues por cada transacción realizada, sembrará un árbol en el Páramo de Las Cuchillas, en Cundinamarca, con la Fundación Al Verde Vivo.

En busca de un público perdido

El cartel del festival recuerda mucho al espíritu del Jamming, cancelado en marzo, pues en ambos carteles se encuentran Caifanes, Vicentico (el vocalista de Los Fabulosos Cadillacs), Los Auténticos Decadentes y Molotov, pero el Frestival Cordillera tendrá además a Zoé, Café Tacvba, Draco Rosa, Julieta Venegas, Mon Laferte, Babasónicos, Toto La Momposina, No Te Va Gustar, The Wailers, Piero y La Etnnia, entre otros. Un line up pensado en públicos más adultos, que tiene a estos artistas en sus recuerdos o las gustan las propuestas alternativas latinoamericanas.

El Jamming, que venía realizándose desde 2012, apuntaba a un público seguidor del reggae y el rock en español, pero después del aplazamiento de su versión de 2021, los organizadores fallaron en los pagos a los proveedores para la versión 2022 y esta tuvo que se cancelada a último momento.

Según reportó el portal Vorágine, Buena Vibra Eventos EU y su representante legal Alejandro Casallas Rodríguez, los organizadores, están siendo investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio y se les formuló cargos “por la presunta falta de información oportuna y clara sobre el evento Jamming Festival 2022 y un supuesto incumplimiento en el registro del número de boletas ante el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, PULEP”.

Al parecer, habían vendido más entradas de las reportadas y estaban tan endeudados que nunca habían contado con el dinero suficiente para realizar el evento.

Mientras se resuelve la maraña administrativa y se esperan acciones de la justicia ordinaria para Buena Vibra Eventos, Páramo Presenta y Ocesa Colombia tomaron cartas en el asunto para cautivar a este público y recuperar su confianza, lo que no les será difícil, pues ambas empresas son responsables de eventos como el Festival Estéreo Picnic, Baum, Rosalía, Coldplay, Dua Lipa y Harry Styles, entre otros.