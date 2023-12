La Revista People informó hace días sobre la aparente ruptura entre Mariah Carey y Bryan Tanaka. Según la revista, desde que la cantante comenzó su gira “Merry Christmas One and All” en octubre pasado, su pareja desde hace siete años no la había acompañado.

Además, una fuente cercana a la diva del pop confirmó que Carey pasaría las navidades en Aspen con sus hijos, Monroe y Moroccan, nacidos en 2011 de su relación con Nick Cannon, pero sin Tanaka.

Este 21 de diciembre, PageSix confirmó la ruptura de la relación, señalando que la diferencia de edad entre ambos, 40 años para Tanaka y 54 para Carey, fue un factor crucial en la decisión. Él buscaba ampliar la familia, mientras que ella no.

Esta discreta ruptura marca el fin de una relación de siete años que comenzó en 2016, aunque Carey y Tanaka se conocían desde hacía una década y habían trabajado juntos. Al principio, la relación fue vista con escepticismo debido a la diferencia de edad de 14 años y porque Tanaka, un bailarín de Carey, se convirtió en su manager poco después de empezar a salir.