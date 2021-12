Exclusiva: Karol G, la Bichota, habla de sus conciertos en Medellín

“Es como presentar un examen, ya en todas partes me fue superbien, pero Medellín es mi casa y quiero que la experiencia sea más linda que en cualquier otra parte, sentir que la gente quiere ver lo que está pasando conmigo en el mundo me llena de orgullo y me obliga a hacer lo mejor de mi vida, por encima de cualquier otro show”.

“Con un ‘no me lo creo’. En el tour hemos hecho muchas arenas (escenarios), lo más grande que hicimos fue el ‘Choliseo’ (Puerto Rico) que es para 14.000 personas, pero esta es la primera vez en un estadio de estas dimensiones. Estoy muy nerviosa y emocionada porque es mi estadio y es muy curioso porque nos saltamos La Macarena, el año pasado estaba planeado estar allí y el Atanasio no estaba en los planes, pero estando en Los Ángeles le dije a mi equipo de trabajo que había que hacer el estadio sí o sí, que si no me ayudaban yo venía y lo montaba sola. Llegué a un punto de conexión con mi público que sentía que lo podía hacer, había una vibra muy bacana, el año pasado por covid no paré de trabajar, veníamos con Tusa , saqué Ay Dios Mío y Bichota , pese a ser un año quieto nos movimos con música y sentí que la gente tenía ganas de ver a Karol G”.

“Lo fui encontrando en el camino, pero se me volvió una misión el año pasado, justo cuando sacamos Bichota , que es una canción que en ese momento representaba un momento de mi vida. Cuando hice la canción me di cuenta de que había movido algo especial entre las mujeres y eso me cambió el chip, me acercó más al trabajo con ellas, por eso quiero incentivar más este movimiento de poder, de actitud, de seguridad, de confianza”.

“Siempre me vi así, nunca tuve dudas, siempre sentí que en el algún momento me iba a llegar mi oportunidad, me vi muy grande, es como si la Carolina de hoy, como si viajara en el tiempo, le hablara a la de hace 10 años y le dijera que sí iba a ser capaz. Nosotros hicimos el proceso desde cero y no fue como los de ahora, porque íbamos por todo el país, emisora por emisora, en los colegios, en los pueblos, llevando CD, en bus o carros prestados, ahora en redes sociales un artista pega dos temas y se va de gira en avión. Todo eso lo aguantamos por la fe”.

¿Qué refleja Bichota en su vida?

“Por la pandemia nos encerraron justo cuando la canción Tusa estaba superpegada, era en ese momento la más fuerte de mi carrera y no podía hacer shows ni nada, sentí que se me iban las oportunidades, así que me desconecté y me desconcentré, pero desperté, reaccioné y me encerré en el estudio con la idea de hacer una canción que mostrara que soy una dura y salió Bichota, que pasó de ser una canción a volverse un movimiento”.

Con música logró imponer un estilo muy propio, ¿cómo llegó a ese sonido?

“Eso te lo da la experiencia, hace parte del proceso que es muy largo, de mínimo 10 años, y siento que esa experiencia te da la seguridad de hablar y cantar con propiedad, eso define lo que soy hoy, pasé por muchas cosas que me gustaba hacer y otras que hacía porque me tocaba. Ahora no me importa, ahora voy al estudio a hacer la música que siento, no busco encajar en el mercado, hago las canciones que quiero hacer, mostrando a la persona que soy hoy, ya no me fijo en las críticas, aunque los comentarios duelen y afectan”.

¿Cómo aparece 200 Copas en su carrera, un tema casi de despecho?

“Esa canción sí que me sorprendió bastante por su aceptación. En mis raíces está la música popular, el despecho, no lo puedo negar, es una canción que escribí de cero sin melodía y en el proceso se me vino a la cabeza la idea de que fuera con una guitarra. Fue una canción experimental, de mis favoritas, pero no fue pensada para ser un boom, y se volvió eso”.

¿Qué sigue para Karol G después de este par de conciertos en Medellín?

“Este año me faltan cinco conciertos en Estados Unidos y ahí terminamos, acabamos de estrenar una canción con Eladio Carrión y el 17 de diciembre vamos a presentar una con Feid. Me voy a meter al estudio a experimentar, a hacer música que refleje este momento de mi vida, que es muy diferente al que tenía con el álbum pasado, siento presión de seguir superándome, me estoy tomando el tiempo para ese nuevo trabajo”.

¿Hay proyectos por fuera de la música?

“En enero comienzo a rodar una serie de Netflix, eso me tiene superemocionada, desde hace rato me habían hecho propuestas de distintas plataformas para hacer una serie biográfica de mi vida, pero dije que no, porque siento que aún me deben pasar muchas cosas para poder hacer ese proyecto. Pero ahora voy a hacer un papel de ficción, con muchas escenas de acción, demasiado top, con actores de gran nivel, es un reto muy especial para mí que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Como mujer me quiero explotar al máximo, como mujer quiero hacerlo todo”.