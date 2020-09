Pedro no se parece en nada a los galanes tradicionales de las telenovelas: no es elegante, le falta estilo, su vestuario y peinados no son precisamente los de moda, al contrario es estrafalario, pobre y poco educado. Pero como buen protagonista de telenovela, las mujeres luchan por su amor, se vuelve millonario y famoso.

Este escamoso regresa a la pantalla 19 años después de su estreno, en medio de la tendencia de los canales privados RCN y Caracol de repetir telenovelas que tuvieron éxito hace varios...