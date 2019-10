Este Bolívar jugaba a ser un prócer de la Independencia

El rol de soldado, de guerreo, de Libertador, no es ajeno en la vida del venezolano José Ramón Barreto que, desde la época del colegio, tomaba las espadas de juguete y personificaba, en las clases de historia, a Miranda, Sucre y Páez, baluartes en la Independencia no solo de su país, sino de la llamada Gran Colombia.

Curiosamente, pese a su fascinación por estos héroes, Simón Bolívar no estaba entre sus referentes. “Tal vez porque su imagen siempre ha sido usada políticamente no solo por un partido, sino por todos en Venezuela, y de cierta manera eso me desconectó”, reconoce el actor de 28 años, que interpreta a Bolívar (en su época de joven), en la serie que actualmente emite Caracol en las noches.

Sobre este papel, en la producción colombiana, anota que se siente el peso y la responsabilidad, por lo que significa el Libertador en la historia de América, pero que a la vez recibe este personaje como un regalo, con gran motivación.