El reconocido chef colombiano Jorge Rausch, jurado de varias temporadas del programa MasterChef Celebrity Colombia, sorprendió a sus seguidores en TikTok luego de compartirles uno de los momentos más duros que vivió fuera del país.

Durante los años 90, Rausch trabajó en un restaurante de alta cocina en Europa, una experiencia que describió como violenta y muy dura. “Una vez mi jefe —hice algo mal, me acuerdo— me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó”, así comenzó el relato.

Seguido de este mal momento, Jorge salió “todo nervioso” y le contó al chef que lo acompañaba lo que había sucedido. “Yo le dije que si me volvía a pasar, se lo tenía que devolver y me respondió que si lo hacía me echaba”.