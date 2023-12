El padre del cantante fue el primero en informarle a sus fanáticos sobre el robo y la tristeza que siente con este suceso. También, entregó algunos detalles sobre las cámaras de seguridad, que muestran a dos personas llevándose joyas, dinero y dos cajas fuertes que suman mucho dinero, aunque todavía no se sabe la cifra exacta.

“Entraron a mi casa a robar el 24, gracias a Dios mi familia está bien, estamos todos bien. Ninguno estábamos allí para cuando todo ocurrió y gracias a Dios todos estamos con nuestra integridad física intacta, quizás un poco tristes por la vulnerabilidad en la que me siento y en la que siento que queda mi familia, te preguntas quizás cómo alguien que está cerca de ti puede hacerte este tipo de daños y qué impotencia no tener claro quién fue”, escribió Andy en una publicación que acompañó con una fotografía de su familia.

El robo se registró días después de que el cantante manifestara en redes sociales que había progresado en sus problemas a causa de su depresión y había escrito que el proceso requería de paciencia.

“En estos momentos siento que estoy como reseteado, que tengo que volver a aprender a vivir una vida normal, me convertí en una persona que como que se mantiene muy encerrada, no salgo de la casa. Yo era una persona que le gustaba salir, se daba su rumbita de vez en cuando, iba al centro comercial, y se me olvidó hacer todo eso. Le cogí temor a hacer cualquier cosa”.