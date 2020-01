Las cifras que cobra Luisa Fernanda W por publicación en redes y su explicación

Estudié en la universidad, pero desde muy niña vi el crecimiento que iba a tener las redes sociales en el mundo, al inicio no tenía idea que mis videos de 15 segundos en Instagram iban a ser virales, pero con el paso de los días me proyecte y seguí creando CONTENIDO SIN PARAR.

En estos 8 años de carrera lo que jamás me ha faltado es DISCIPLINA, Esa es una de las claves del éxito. Gústeles o no yo me la he guerreado mucho! Y amo disfrutar de mi trabajo. Y a los que les pique mi éxito PUES RÁSQUESE porque que más.