Maluma regresó a Instagram para promocionar su documental

“Bueno parceros, tranquilos, no me he ido, algo grande va a pasar este 5 de junio, quédense pendientes, Maluma Baby, chao”, así regresó el cantante colombiano después de haber permanecido por fuera de Instagram un poco más de 24 horas.

Ese video en las historias de esta red de fotografía fue acompañado por un 9 imágenes en la sección de noticias que al unirse forman la promoción de lo que será un documental suyo que se lanzará Youtube el próximo 5 de junio, llamado: “Maluma, lo que era, lo que soy, lo que seré”.

De este proyecto se sabe que es un documental sobre su vida. Maluma es el colombiano con más seguidores en Instagram, suma a la fecha: 42 millones y medio. Esta es una de las imágenes que hace parte de la composición promocional.