“Soy un padre de 80 años y es genial. Todo lo que me consume o me preocupa, esto o aquello, simplemente desaparece cuando la miro”.

El actor, nominado al Óscar recientemente por la película Killers of the Flower Moon, describió en aquella conversación a la paternidad como una experiencia gratificante y transformadora.

“Con un bebé es diferente que con mi hija de 11 años, que con mis hijos adultos o con mis nietos. Todo es diferente. Bueno, no les hablo a mis hijos adultos como le hablo a mi bebé o como le hablo a mi hija de 11 años, aunque ella es bastante inteligente”, comentó De Niro, destacando cómo ejerce su paternidad con cada uno de sus hijos.

En una entrevista reciente con AARP The Magazine, el reconodísimo actor compartió algunas reflexiones sobre esta etapa de su vida y demostró que la edad no es un impedimento para ser papá.

En mayo del año pasado, el actor anunció el nacimiento de su última hija Gia, en una entrevista con el canal ET Canadá.

Sin embargo , a De Niro no parece molestarle ese debate. Él está feliz con su hija. Además, es importante recordar que el actor ya tiene experiencia en la paternidad, pues tiene otros seis hijos de matrimonios previos.

El actor fue invitado a hablar de su más reciente película en ese entonces, About my father y ahí entregó la noticia sobre “sus propios deberes como padre, diciendo que acaba de tener un bebé”, detallan en The Hollywood Reporter (THR).

Tras este anuncio, los medios norteamericanos contactaron a su representante para reconfirmar la noticia, sin embargo, por aquel tiempo no dio más detalles del nacimiento ni de la madre de su pequeña bebé, que ahora se sabe es Tiffany Chen.