En ambos días la presentación principal estará a cargo de Tale of Us, un dúo de DJ que desde 2010 han conducido a la música electrónica a los ambientes atmosféricos y melódicos.

En cada uno de los dos días seis actos musicales subirán al escenario: el concierto del viernes tendrá a Ubbah, 8Kays, Recondite, Massano y CamelPhat, Tale Of Us. El sábado los turnos ante el público les corresponderán a Layla Benitez, Sasha Carassi, Woo York, CamelPhat, Agents Of Time y, nuevamente, a Tale Of Us.

Por el momento las entradas disponibles son las del viernes. Y van desde los $ 396.000 al $1.926.000, incluyendo el servicio. No hay información sobre posibles cierres viales por Afterlife.