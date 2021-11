“Master Chef me cambió la vida”: Frank Martínez

No fue el primero en salir eliminado del reality todo porque Lucho Díaz le dijo cómo tenía que hacer un sancocho.

En el segundo programa tuvo a su favor que Lorna Cepeda sufrió un accidente y fue eliminada. En el tercer episodio sacaron a Ernesto Calzadilla, que hasta ese momento era su mejor amigo. Desde ese día, en homenaje al actor y presentador venezolano, se puso a estudiar y a recibir clases para que su paso no fuera efímero.

Después de quedar como finalista en Master Chef Celebrity su vida dio un giro de 180 grados, al punto que ya está en dos programas en el Canal RCN y abrirá un bar-teatro en Medellín con sus amigos de Monólogos sin propina.

¿Dimensiona lo que está pasando con su carrera después de Masterchef?

“Claudia (Bahamón) me lo decía de manera reiterativa: que no me imaginaba lo que iba a pasar conmigo apenas el programa saliera al aire y yo como que no entendía, no dimensionaba el poder del espacio. Yo llegué a hacer mi papel de divertir, pasar bueno y mamar gallo, pero cuando salió al aire el primer programa y fui tendencia pensé que era por la novedad, por ser el nuevo, pero están pasando muchas cosas buenas y estoy feliz”.

¿En cuántos programas

aspiraba estar?

“Solo llevé 3 camisetas y 4 pantalones, ropa para dos semanas, convencido de que (si mucho) eso iba a durar. Cuando se fue extendiendo y comenzó esa lavadera de ropa tan brava vi que las cosas iban en firme. En la final estuve con la misma ropa con la que estuve el primer episodio, me pareció un bonito homenaje a esa ropa que me acompañó en los momentos duros (risas)”.

¿En qué momento se

convenció que podía llegar lejos en Master Chef?

“Cuando sacaron a Ernesto Calzadilla, que fue el tercer eliminado, me dio muy duro, nos habíamos vuelto muy parceros y cuando lo eliminaron se le sintió mucho el dolor. fue la primera vez que lloré, algo que no salió en el programa, ese día me sentí mal porque Ernesto sabía cocinar mucho y salió, entonces decidí ponerme las pilas full”.

¿Ahí comenzó a tomar

clases de cocina?

“Con Ernesto alcancé a ir a la primera clase con el chef Jorge Trillos y en esa jornada yo no entendía nada, parecía el meme de las fórmulas químicas, perdido, pero ante la salida de Ernesto le dije a Trillos que necesitaba y quería aprender, de cierta manera en homenaje a Calzadilla”.

¿Por qué, si no sabía cocinar, aceptó ir al programa?

“RCN me llamó dos veces para invitarme y sentí que era una broma porque ni sabía cocinar y menos era una celebridad. A mí solo me conocían en Data Crédito. A la tercera llamada le conté a Chicho Arias y él me dijo que qué podía ser lo peor que me podía pasar, que fuera y me divirtiera. Acepté y resultó ser una experiencia que me cambió la vida”.

¿Ya había hecho planes

con la plata del premio?

“Para ser honesto, en el fondo no quería mucho ganar. Mi proceso fue tan bacano, y siento que he ganado tanto a lo largo del programa, que mi motivación no era la plata. Lo importante era la exposición y dejar la mejor imagen posible, mostrar la persona que soy”.

¿Ya se conocía con

Gregorio Pernía?

“No, nada, él fue el primero que me saludó sin saber quién era yo, fue hasta mi puesto, me dio la bienvenida y me ofreció ayudarme en lo que pudiera. Nadie más hizo eso conmigo, más allá de los comediantes. A lo largo del programa la amistad fue muy natural”.

¿De qué se trata el proyecto con el chef Carpentier?

“Con los tres chef me llevé muy bien, pero con Carpentier me di cuenta que tuvo bares en Chile en los que hacían Stand Up Comedy. El ‘man’ sentía afinidad con el tema y tiene un humor brutal, además de ser un papacito es chistoso, aunque en el programa asume el rol de serio. Ahora que nos ofrecieron el proyecto nos sonó mucho. Para él es muy bueno salirse de ese rol de juez estricto y mostrar otra faceta, hacemos muy buena dupla”.

¿Cuándo será el matrimonio?

“El matrimonio no tiene fecha, porque depende de mi hermanito que es seminarista y le falta como año y medio para ordenarse. La idea es que el primer matrimonio que celebre sea el mío, una locura. Creería que en dos años, para eso no hay afán, la idea es pasar bueno y cerrar con broche de oro la historia tan linda con Lorena”.

¿Ella sabía de la propuesta antes del capítulo final?

“Ese fue el bombazo. El lunes, día de la final, yo estaba muy nervioso, más que por el resultado por la propuesta. Lorena regresó al país hace mes y medio y no sospechaba nada. Para ella fue un shock cuando salió al aire, fue en ese momento que se enteró. Desde el 24 de abril que se terminó de grabar tenía ese secreto guardado, por eso me pareció mucho más emotivo”