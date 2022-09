La polémica si pasó o no (lo del escupitajo) la resolvió uno de los representantes de Chris Pine que desmintió la versión, señalando de “ridículas” las especulaciones que aseguran que entre los dos actores hay una enemistad.

”Esta es una historia ridícula, una completa invención y el resultado de una extraña ilusión en la red que es claramente engañosa y da pie a especulaciones tontas. Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”, dijo el agente del actor a la revista People.