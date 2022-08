Para la pareja, según se ha revelado, es importante darse su espacio para mantener viva la llama, aunque para muchos no deja de ser raro que decidan poner miles de kilómetros entre ambos después de haber estado separados por casi dos décadas y de haberse dado, desde 2021 una segunda oportunidad.

Este es el cuarto matrimonio para Jlo, quien además estuvo comprometida hasta principios del año pasado con el exbeibolista Alex Rodríguez; mientras que es la segunda alianza para Affleck quien se casó con la actriz Jennifer Garner (luego del primer sonado romance con Jennifer López).

Puede leer: Lo filtró Jason Momoa: Ben Affleck sería de nuevo Batman en Aquaman 2

En todo caso, a la pareja no se le ve junta desde su luna de miel y las especulaciones sobre una crisis no han parado. Affleck ha sufrido problemas de alcoholismo por los que incluso fue a rehabilitación. Los fotógrafos no han parado de documentar el reencuentro de la pareja desde que los dos decidieron darse otra oportunidad. El seguimiento constante y la presión de los medios fue una de las razones por las que él canceló el compromiso hace 17 años.