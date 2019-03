Jessica Cediel pide que el médico Carrillo no siga mintiendo

En medio de las lágrimas, la presentadora Jessica Cediel le pidió al médico Martín Carrillo que no mienta más, a la vez que negó haber tenido una relación con él,

En entrevista con La W Radio, la conductora de televisión se refirió a la decisión del tribunal Superior de Bogotá de absolver al médico Carrillo, quien le inyectó el producto Hialucorp causándole graves problemas de salud.

Cediel criticó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, “un tribunal no puede decir que no hay daño psicológico por esto, eso no es verdad, lo que pasa es que yo he tenido que ser fuerte, soy una mujer común y corriente que sufrió un daño de por vida en su cuerpo y en su mente”, señaló en la entrevista con La W.

El profesional Martín Carrillo había sido condenado a cuatro años de prisión en 2018, pero el Tribunal Superior de Bogotá cambió la decisión y lo declaró inocente. Jessica Cediel anunció que su abogado presentó un recurso de casación.

Jessica señaló por qué decidió hacerse este procedimiento, “él fue el que se acercó a mí a decirme que estaba haciendo inyecciones de hidratación en glúteos y me ofreció el procedimiento, yo no se lo solicité” afirmó en la entrevista radial.

La presentadora, radicada hace varios años en el exterior, explicó que no busca dinero, sino la verdad, que el médico reconozca públicamente que falló.

“Ni con el oro que te den jamás recuperarás tu salud y ya llevo 10 años de mi vida viviendo esta pesadilla” finalizó la actriz entre lágrimas.