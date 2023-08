La cantante estadounidense Melissa Viviane Jefferson, más conocida por su nombre artístico Lizzo, ha sido demandada por tres exbailarinas que acusan a la ganadora del Grammy de acoso sexual y alegan que estuvieron expuestas en un ambiente de trabajo hostil creado por la cantante y su compañía de producción.

Las tres bailarinas, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez presentaron múltiples cargos contra la cantante. Estos incluyen acoso sexual, religioso y racial, discriminación por discapacidad y agresión.

La demanda describe que después de realizar un concierto en Ámsterdam, Lizzo y su equipo asistieron a un espectáculo de temática sexual en un club de la ciudad. Durante el espectáculo, Lizzo presionó a Davis para que tocara los senos de una de las mujeres desnudas que actuaban en el club, según el expediente.

“Los demandantes estaban horrorizados por la poca consideración que mostraba Lizzo por la autonomía corporal de sus empleados y quienes la rodeaban, especialmente en presencia de muchas personas a las que ella empleaba”, dice la denuncia.

Además, las demandantes declararon que la cantante, que ha sido conocida por promover la autoestima y amor propio, les hizo dar explicaciones sobre su aumento de peso y acusándola de no estar comprometidas con su trabajo “dieron a la Sra. Davis la impresión de que necesitaba explicar su aumento de peso y revelar detalles personales íntimos sobre su vida para mantener su trabajo”, detalla la demanda.

En 2021, las bailarinas Arianna Davis y Crystal Williams se unieron al programa de Amazon Prime Video ‘Watch Out For The Big Grrrls’, el cual presentaba a 13 mujeres compitiendo por ser bailarinas de la cantante Lizzo, quien también era la presentadora del programa. Allí conocieron a Lizzo, sin embargo, poco después de comenzar a trabajar, ambas fueron despedidas. En cuanto a Noelle Rodríguez, en 2023 fue contratada para participar como bailarina en el videoclip de Lizzo por su single ‘Rumors’.

Hasta el momento, la cantante, ganadora del Grammy por canción del año por su éxito “About Damn Time”, ni su equipo, se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones de las exbailarinas.