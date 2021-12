¿Gustará el final de La Casa de Papel? Esto dicen los actores

La historia no se extenderá, pero se supo que habrá un spin-off (serie derivada) de Berlín, uno de los atracadores más queridos de la banda. “Esta serie llegará a la plataforma en 2023, todavía se desconoce si participarán otros personajes de la ficción y cómo será la trama”, explicaron sus creadores.

A partir de hoy se podrán ver los últimos cinco episodios correspondientes a su quinta y última temporada. Jesús Colmenar, el director, aseguró que será el final, no quedará nada que dé pie a una sexta temporada.

Esta historia no comenzó en marzo de 2017 cuando la cadena española Antena 3 emitió el primer episodio de La Casa de Papel para el público de ese país. Tampoco a finales de ese año cuando Netflix distribuyó esa primera entrega al resto del mundo.

El cierre

Tras dos primeras temporadas muy intensas, una tercera que rompió los récords de visualización en Netflix en 2019 (ver Paréntesis) y una cuarta y mitad de la quinta que han generado críticas por el alargue, para muchos innecesario, el cómo se remate la historia genera expectativas. El actor Jaime Lorente, quien interpreta a Denver, cuenta que ya ha hablado con sus compañeros al respecto y “sea como sea el final a nadie le va a gustar, a nadie le gusta que terminen las cosas, pero creo que lo importante es el viaje de la serie, lo que ha pasado con esta es lo suficientemente fuerte para que merezca la pena”.

Para Álvaro Morte, más conocido como “El Profesor”, este viaje ha sido único, “al final uno se queda con lo bueno que ha supuesto todo esto. El Profesor me ha dado muchas cosas muy bonitas, me quedo con el trabajo de disfrutar codo con codo con una gente maravillosa de la que he podido aprender muchísimo”.

El atraco concluye hoy, pero “hasta el último capítulo no terminas de cerrar todo el viaje completo y entender la serie en su conjunto”, dijo el director. Los creadores prometen mucha emocionalidad y adrenalina, pero ¿gustará el final? Esa conversación apenas empieza.