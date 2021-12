Aunque sobre la fecha de su cumpleaños hay dos teorías, una que fue en octubre y la otra que es en diciembre, la más cercana es esta segunda, porque coincide con la publicación de All Star Comic # 8.

Sobre ese origen, Leguizamón revela detalles como que el creador de Wonder Woman, William Moulton Marston, trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y fue uno de los creadores del polígrafo (la máquina de la verdad), que el escritor quiso representar a través del lazo de la verdad, una de las armas de Wonder Woman.

Al igual que los demás héroes que aparecieron en la década de los 40, del siglo XX, Wonder Woman tuvo como misión luchar contra los nazis. El profesor Leguizamón reitera que la de la Mujer Maravilla es una historia de amor “asociada con la Segunda Guerra Mundial”.

Tras el boom que significó la aparición de Superman (1938) y de Batman (1939), la Mujer Maravilla llegó al mundo de los cómics un día como hoy de 1941. Apareció en la revista All Star Comic # 8 y desde entonces se ganó un lugar predominante en el mundo de superhéroes. “Fue la respuesta de DC (editorial de cómics) a la presencia de Superman: ya había un superhombre, así que se necesitaba una supermujer”, dice César Leguizamón, profesor universitario y director académico de Comic Con.

- A diferencia de Superman o Batman, Wonder Woman nunca desarrollaría una galería de villanos especialmente memorable.

- En Wonder Woman (vol. 1) de 1959 se ​reveló que Diana fue formada de arcilla por la Reina de las Amazonas con atributos de Atenea y Afrodita.

- Diana Prince, el “ alter ego” de Wonder Woman, tiene un nuevo rol en la sociedad, la convierten en editora en una revista de moda, al estilo Vogue.

- En esa década, Diana es despojada del título de Wonder Woman y asume Artemis, en una versión más violenta. Tras su muerte, Diana regresó.

- En 1998 en Superman: Distant Fires, en una Tierra post-apocalíptica Superman y Wonder Woman tienen un hijo que fue enviado a otro planeta.

- En Gigante de 80 páginas de la Liga de la Justicia (1998) Aquaman se enreda con el lazo de Wonder Woman y confiesa su amor por ella.

- En el cómic Aquaman Annual # 1 de 1995 se plantea un romance entre Aquaman y Wonder Woman. La pareja se besó antes de separarse.

- En la nueva era que comenzó en 1987, Diana Prince no tenía una identidad secreta, era la embajadora de reino de Themyscira ante el mundo.

- En 1987 sale Wonder Woman en el que origen del personaje no surge de una imagen de barro, sino que es hija de un dios griego.

- Durante uno de los raros eventos cruzados de Marvel vs.DC en 1996, Wonder Woman se enfrentó a Storm con el martillo de Thor.

- La serie introdujo el concepto de que el personaje tenía que dar tres vueltas sobre su propio eje para transformarse. En el cómic eso no existe.

- En 1972, en el título Wonder Woman Vol 1 204​ Diana vuelve a tener sus poderes y traje tradicional y una vez más vuelve a ser la Mujer Maravilla.

2000-2009

- En 2005 circula Infinite Crisis en la que la continuidad de Wonder Woman se alteró para convertirla en miembro fundador de la Liga de la Justicia.

- En The Obsidian Age, en 2003, en un viaje al pasado, a rescatar a Aquaman, Batman y Wonder Woman se besan tras una lucha con los villanos.

- Del personaje se han rodado 18 películas animadas. La más conocida es Wonder Woman, de 2009, que se ocupa del origen de la heroína.

- En 2009 recibe un nuevo traje, diseñado por Jim Lee, que incluía chaqueta negra y pantalones negros, pero el cambio del icónico disfraz no duró.

- Justice League Task Force, EMortal Kombat vs. DC Universe, Injustice: Gods Among Us e Injustice 2 son los videojuegos en los que aparece

2010-2021

- El personaje, interpretado por Gal Gadot, aparece en la cinta Batman Vs. Superman. Es la primera película que presenta a Mujer Maravilla.

- En 2017 se estrena en cines Wonder Woman, en la que Gadot vuelve a interpretar a la heroína. Fue la cuarta entrega de DC Extended Universe

- También en cines en 2017, Batman y Mujer Maravilla reúnen a Flash, Aquaman y Cyborg para enfrentar a Steppenwolf y revivir a Superman.

- En 2020 se estrena en cines Wonder Woman 1984, en la que Diana entra en conflicto con dos enemigos: Maxwell Lord y Bárbara Ann Minerva.

- Gal Gadot estará de regreso en la tercera y última película sobre Diana Prince. Todavía no se sabe ni el raprto ni la fecha tentativa del estreno.