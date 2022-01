La actriz

La protagonista de este drama es la paisa Mariana Gómez, quien también es cantante, y que ha estado en proyectos musicales como La Reina del flow y Loquito por ti.

“Canto desde que tengo memoria. Saqué discos desde muy pequeña y luego estudié teatro musical, que era mi sueño, buscando ser más integral como artista, y cuando comienzo a estudiar me topo de frente con la actuación y se me vuelve una pasión. Estudié casi siete años antes de lograr mi primer proyecto. Hacer las dos cosas (cantar y actuar) al tiempo es un sueño cumplido, es un regalo más grande que me he podido dar en la vida”, le contó Mariana a EL COLOMBIANO acerca de la fortuna que tiene de combinar la actuación con la música en sus roles.

En Loquito por ti interpretó música tropical y en La reina del flow hizo reguetón, ahora con Arelys la apuesta es la música popular.

“La vida te lleva por el camino que es, llevo muchos años metida con ese género, con esa influencia, y justo llega a mi vida este proyecto. Estoy muy feliz, clavada grabando 24/7, comenzamos en mayo y terminamos en diciembre”, dijo Mariana acerca de este proyecto.

En la lista de próximos estrenos de Caracol están Las Villamizar, El cartel de los sapos, el origen, la vida de Vicente Fernández, Los Medallistas, héroes con corazón de oro, Los Briceño y La Reina de Indias y el Conquistador.