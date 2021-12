La reina del flow, entre las series más vistas en Netflix en el mundo

En las otras plataformas

Este es el top de las series más vistas en otras plataformas distintas a Netflix, de acuerdo con las cifras de flixpatrol.com.

HBO MAX

1. And just like that

2. Succession

3. The Big Band Theory

4. Sex and the city

5. Friends

6. Turma da Monica Jovem

7. Landscapers

8. Euphoria

9. Game of the thrones

10. Harry Potter Tournament of Houses

Disney +

1. Hawkeye

2. Los Simpson

3. What if...?

4. Loki

5. Grey’s Anatomy

6. Spiderman y sus sorprendentes amigos

7. Welcome to heard

8. Family Guy

9. Dopesick

10. Olaf presenta