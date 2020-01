En la primera escena de The Witcher hay una pelea entre un humano y un monstruo gigante, una mezcla de lagarto y araña. Un minuto, exacto, en el que con su espada el cazador de monstruos, Gerald de Rivia (interpretado por Henry Cavill), intenta ganarle la partida al extraño ser. Esta serie, ambientada en el mundo de The Continent, trae a humanos, elfos, brujos, gnomos y monstruos. Todos luchan para sobrevivir y prosperar en un escenario en el que el bien y el mal no se identifican fácilmente.

Los textos

El cerebro de este universo es el escritor polaco Andrzej Sapkowski. En total son nueve libros, cinco de ellos novelas, tres relatos cortos y una precuela. De The Witcher también se han hecho videojuegos, desde 2007, por lo que la saga no es desconocida para los gamers. Para ver la serie, dijo el crítico de cine y televisión español Alejandro G. Calvo en la web Sensacine, sería ideal leer al menos El último deseo (1993) y La espada del destino (1992): “Yo los recomiendo ya que son muy disfrutables si les gusta el género. Si no, no pasa nada”. La showrunner (cabeza de la serie) es Lauren Schmidt Hissrich quien ha trabajado delante de programas como The Umbrella Academy, Marvel’s The Defenders y Marvel’s Daredevil. Ella, junto con seis escritores más, da vida en televisión al universo de Sapkowski, quien a su vez es asesor de la serie. Desde septiembre de 2017 empezaron a darle vida al proyecto. “Hemos basado la mayoría de los hechos en los libros con algunos cambios dados principalmente por el ritmo o para reordenar la narrativa. Estamos entretejiendo las historias en un orden cronológico diferente al de las novelas, pero utilizamos cada historia y algunos diálogos reales de los libros”, precisó Schimidt en un comunicado de prensa.

Los actores