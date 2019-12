Que no se acabe este 2019 sin que vea estas series

Le quedan pocos días a este año y con época de vacaciones incluida, este último mes es ideal para ponerse al día con las series (en inglés) que no alcanzó a ver. Explica Paula Bateman Castaño, MA (maestría en artes) en Narrativas Seriales de la Internationale Filmschule IFS de Colonia, Alemania, que el 2019 puede calificarse como un gran año para la televisión y por varios motivos, “uno de ellos es la inminente llegada de Disney Plus, que hizo que los otros canales de streaming se pusieran las pilas. Amazon logró salir de ese hueco en el que anduvo los primeros años con producciones regulares y HBO tuvo problemas con el final de Game of Thrones pero compensó con series como Euphoria, Chernobyl y Watchmen”. Similar piensa el periodista mexicano Luis Del Valle, “2019 fue un año en el que la guerra de los servicios de streaming elevó los niveles de producción hasta el cielo. Muchas series regresaron, pero las que brillaron más fueron las nuevas producciones de servicios como HBO y Amazon Prime”. Por otro lado, anota Bateman, los canales abiertos y de cable en Estados Unidos “le apostaron a la creatividad para poder ofrecer contenido a la par de los servicios de streaming”, anota. La crítica de cine y televisión, Paula Chaparro, destaca las historias frescas, cómo las narraron y los buenos repartos que tuvieron las series. Para este listado de ocho series que es factible –por tiempo– que se las pueda ver antes de que termine diciembre, se tuvieron en cuenta la selección de Bateman, Chaparro y Del Valle y además de otros críticos y periodistas especializados de Colombia (Diego Agudelo) y Argentina (Guillermo Pintos). Cada uno mencionó de 4 a 6 series y al unir las listas se generó este listado en el que no se podían dejar por fuera las series ganadoras en los pasados Premios Emmy, a lo mejor de la televisión. Galardones que se emitieron el pasado mes de septiembre. A estas ocho series se suman otras que recomiendan los expertos como After Life (Netflix), Killing Eve (BBC), Bojack Horseman (Netflix), Sorry for your loss (Facebook Watch), Euphoria (HBO), The Mandalorian (Disney Plus), Watchmen (HBO) y Succession (HBO). De este listado ¿cuáles se ha visto? Chernobyl - Hbo Fue una de las más galardonadas de los Premios Emmy. Es una miniserie de cinco episodios que sigue los eventos que rodearon el accidente nuclear de 1986. Protagonizada por Stellan Skarsgård y Jared Harris.

Russian Doll - Netflix La primera temporada de esta comedia de 8 capítulos narra la historia de Nadia, interpretada por Natasha Lyonne como invitada de honor en una fiesta en Nueva York en la que sucede de todo, hasta una muerte.

See - Apple Tv Plus Jason Momoa es el protagonista de esta serie que se estrenó con la nueva plataforma de Apple. Son 8 capítulos que cuentan el mundo 600 años después de que un virus ha destruido a la humanidad y cegado a la población restante.

Fleabag - Amazon Prime Fue la comedia del año para los Premios Emmy. Nació de un monólogo de su creadora, la actriz Phoebe Waller-Bridge y narra, en 6 episodios, la vida moderna en Londres de una mujer irónica, ingeniosa y sin filtros.

When They See Us (Así nos ven) - Netflix Son cuatro capítulos, de más de una hora cada uno, que narran el caso real de cinco adolescentes de color que fueron condenados por una violación que no cometieron. En la serie actúa John Leguizamo.

Years and Years - Hbo Emma Thompson y otros actores británicos hacen parte de esta serie coproducida por la BBC y HBO que se mete en la actualidad y el futuro de la famillia Lyons a medida que la sociedad cambia. Son 6 capítulos.

Love, Death & Robots - Netflix Esta serie, de una temporada y 18 episodios (el máximo dura 17 minutos), es una colección de cuentos animados con la más alta tecnología y que abarca los géneros de ciencia ficción, fantasía, terror y comedia.