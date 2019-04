Laura construye su ley

Esta semana Laura Londoño tomó su celular, abrió su cuenta de Instagram, en la que tiene 1 millón de seguidores y subió una fotografía contando que está embarazada, tiene tres meses. “Ya no es un rumor”, dijo.

La paisa con más de diez años de experiencia en la televisión colombiana se consolidó como actriz gracias a su papel protagónico como Julia Escallón en la serie La Ley del corazón, de RCN televisión.

Hoy, embarazada y recién casada (lleva apenas cuatro meses de matrimonio) volvió a dedicarse a una oficio que ejerció hace años en Colombia y París, el modelaje; ahora como influenciadora de la marca MNG/Mango, por lo que se le ha visto compartiendo fotos de catálogo con sus prendas y accesorios favoritos.

EL COLOMBIANO habló con ella.

Usted comenzó a ser actriz muy joven, ¿qué recuerda de esos días? ¿Tenía el propósito de ser la actriz que es hoy?

“Creo que todavía no soy la actriz que he soñado ser, sin dejar de agradecer cada logro, dónde estoy hoy. Todo me encanta y ha sido un proceso súper lindo; pero también me parece vital no lograr cumplir esas expectativas o no llenar del todo los sueños porque siempre tienes más a dónde ir, y porque es una perfecta manera de no alimentar el ego. Si estuviera ya dónde he soñado, pues ya no hay más, qué hago. No sé, sería raro, pero siento que estoy lejos de ser eso que sueño, que siento que podría, que me encantaría; tampoco me frustro si no llego allá, sí agradezco dónde estoy y cada paso que he dado para llegar acá”.

¿Qué le gusta de las novelas y de las series?

“De las novelas que es nuestro género de cabecera, es lo que más sabemos hacer aquí en Colombia, ha sido nuestra manera de entrenarnos, es nuestra bandera e insignia, es lo que ha llevado a que nos conozcan como industria en el resto del mundo. Eso es muy bonito y muy valioso.

De las series que es un formato en el que el lenguaje es muy diferente (narrativa y actoralmente), todo se juega de una manera distinta, menos melodramática y dialogada, más de hechos .

Cuando no es actriz, sino espectadora, ¿qué disfruta ver?

“No paso tiempo viendo televisión, a veces me enganchan series. Pico mucho, veo el primer episodio de una, luego otro capítulo de otra y así... Me cuesta quedarme con una sola. En este momento estoy viendo una sobre las casas más extraordinarias del mundo; se trata de un arquitecto y una actriz que viajan, (¡que es lo que a mí más me gusta en la vida!), conociendo las casas más divinas, que es otra de mis grandes pasiones, me fascina el tema de la construcción, la arquitectura, el diseño, eso me tiene súper enganchada”.