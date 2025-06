Los principales estrenos en Netflix, Prime, Disney y MAX en julio en Colombia

Julio no solo llega con las decenas de memes que se han hecho con la imagen del legendario intérprete Julio Iglesias, también con una gran cantidad de estrenos en las principales plataformas de streaming.

Netflix comenzará este 2 de julio con el estreno de la segunda parte de la película ‘La vieja guardia’, una propuesta de acción protagonizada por Charlize Theron , y al siguiente día, la primera parte de la última temporada de la serie ‘The Sandman’ . La buena noticia para los seguidores de esta serie es que no tendrán que esperar mucho para completar la temporada, el 24 del mismo mes se podrá conocer el final de esta historia.

Un grupo de vecinos se despiertan y encuentran que su edificio ha sido rodeado por un muro. Se trata de la película ‘Brick’ , que la plataforma estrena el 10 de julio, día en que también se estrena la serie de comedia de los mismos productores del largometraje ‘Un lugar llamado Nothing Hill’, llamada ‘Demasiado’ .

Prime Video comenzará sus estrenos este dos de julio con la nueva comedia de acción ‘Jefes de Estado’ , con Sam Clarke (Idris Elba), primer ministro del Reino Unido, y Will Derringer (John Cena), presidente de Estados Unidos, mantienen una rivalidad pública que amenaza sus lazos diplomáticos. Pero cuando un peligroso enemigo los ataca, deberán olvidar sus diferencias y unir fuerzas para sobrevivir.

Si lo suyo es la música, el 8 de julio se estrena ‘Simple Plan: The Kids In The Crowd’. Durante más de dos décadas, Simple Plan ha dejado huella como una de las bandas más influyentes del punk rock. Este documental íntimo revela su recorrido, desde conciertos en sótanos de Montreal hasta giras mundiales en estadios repletos.

Para el día 9, ‘Menem’, serie argentina inspirada en hechos reales que retrata la vida de una familia riojana cercana al expresidente Carlos Menem, ambientada en la Argentina de los años 90, desde su llegada al poder hasta los atentados en Buenos Aires.

La nueva temporada de ‘The Chosen: La Última Cena’ llegará el 13 de julio. Jesús entra triunfante en Jerusalén y confronta a los mercaderes del templo, desatando una serie de eventos que estremecen la ciudad. Mientras las autoridades buscan detenerlo, comparte una última cena con sus discípulos, y Judas concreta la traición.