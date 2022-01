Esta vez hizo una queja en redes sociales, específicamente en sus historias de Instagram, en las que denunció presuntos incumplimientos a pesar de haber realizado una reserva en reconocido club de playa ubicado en la zona insular de Cartagena.

“Han vendido nuestras camas reservadas a otras personas y no les importa en lo absoluto”, se lee en el mensaje.

Y agregó: “Solo les importa el dinero. La peor atención al cliente jamás vista”. Según Luke, el hecho se habría presentado en Bora Bora Beach Club.

El director comercial de Bora Bora Beach Club, Javier Urdaneta manifestó al diario El Universal de Cartagena, que la publicación del actor británico los cogió por sorpresa: “Nos sorprendió ese post que hizo. Él no llegó a pisar la isla o el establecimiento como tal. Ellos hicieron las reservas pero no se registraron las camas frente al mar que ellos habían reservado. Esta mañana cuando llega el grupo del actor (no sabíamos quien era) los tratamos a todos por igual. Nosotros le explicamos al manager lo sucedido, se le ofrecieron varias opciones pero no las aceptó”.