Sobre su plato, dijo que eligió “un plato muy fácil de hacer que es la crema de ahuyama . Cuando recibí la visita del chef Carpentier, me hizo caer en cuenta que debía tener la proteína lista, sin embargo, debía decidir si terminar bien la crema o trabajar la proteína, pero no contaba con el tiempo suficiente y no pude presentar el plato de manera adecuada”.

Reconoció que antes del programa cocinaba muy poco, “lo básico, hacía mis arrocitos y mis cosas sin importar si la comida quedaba pasada de sal o simple o su emplatado”.

Era la tercera vez que me invitaban, la primera vez me dio culillo, la segunda me dio fue pavor y a esta tercera por fin me decidí. “Uno cocina como se le da la gana y cree que está bueno, pero en Master Chef importa la técnica, se aprende o se aprende”.

Sobre lo complejo de la competencia reveló que es tan complicada la convivencia como los retos.

“Andar en medio de estrellas y gente famosa es complicado, pero también encontré gente muy querida, hice una gran amistad con el padre y con jóvenes que no conocía que hacen parte del mundo digital, personalmente no casé peleas con nadie, siempre fui muy buen coequipero. Cocinar no es fácil y la convivencia tampoco, se trata de ver quién aguanta más”, contó Vargasvil, que seguirá concentrado en conseguir un editor para publicar el libro que escribió sobre su vida.

También tiene listo el guion para una película.

En la emisión del domingo, Master Chef Celebrity fue el cuarto programa más visto del día, detrás de Noticias Caracol, Los Informantes y Séptimo Díaz, todos de Caracol.

En las emisiones de lunes a viernes pierde con su enfrentado Desafío The Box.