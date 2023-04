El emotivo mensaje que publicó Shakira tras abandonar Barcelona y partir hacia Miami

Shakira, la famosa cantante barranquillera, quien en los últimos meses ha estado en boca de la prensa internacional por la ruptura amorosa con el exfubolista Gerard Piqué, dejó atrás su historia en Barcelona y este domingo confirmó que salió rumbo a Miami, Estados Unidos, junto a sus dos hijos Sasha y Milan.

A través de su cuenta de Twitter, la artista colombiana envió un mensaje de agradecimiento a quienes la apoyaron en su duelo amoroso y a su público español.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, comentó Shakira.