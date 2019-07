Beatriz Camacho trae al mar en esta colección

Fue en 1992 cuando Beatriz Camacho pisó por primera vez Colombiamoda, con un estand. “Yo era una chiquita”. Al año siguiente tendría su primera pasarela y de ahí, su nombre, se ha convertido en referente de la moda nacional.

La diseñadora cartagenera trata de recordar cuántas veces ha pisado las pasarelas de esta feria. Al recapitular cuenta que después de esa primera experiencia en 1993 estuvo año tras año, “es que ya perdí la cuenta. En estos últimos años no ha sido muy intenso pero al comienzo si fue seguido”.

Hoy vuelve con una colección que presentará a las 8:00 de la noche en la pasarela Chevrolet. La inspiración está anclada en los océanos y la responsabilidad en su conservación. EL COLOMBIANO habló con ella, de sus memorias y cariño hacia la feria que le abrió las puertas.

Colombiamoda llegó a tres décadas, usted ha hecho parte de la historia...

“Cuando supe que Colombiamoda cumplía 30 años hice como un flashback en mi vida, me devolví al recuerdo de la segunda edición que fue mi primera participación. Apagaron las luces y yo todavía seguía vendiendo, eso para mí fue definitivo en mi carrera, el apoyo de Inexmoda en todos estos años ha sido grandioso. Eso marcó mi destino”.

Han sido muchos años...

“Claro y en todos he hecho cosas que nunca pensé que iba a hacer, por ejemplo el desfile con los internacionales de Badgley Mischka (2002), yo era una chiquita y me montan en ese escenario con ellos, es que yo solo me devuelvo en el tiempo y me acuerdo que yo decía: ‘Dios mío, ¿cómo se hace un desfile?’ y mira. Todo lo que ha pasado en cada etapa de mi carrera lo he vivido acompañada de Inexmoda, me siento muy agradecida”.

¿Qué traerá esta colección?

“Son 40 salidas, es una inspiración muy marina, yo soy de Cartagena, yo soy del mar, me preocupa y me sentí movida. La fauna marina, el mar con todo lo que trae, no solo a nivel gráfico, sino el sentido que tiene el arrugado de la ropa, con la sal, todo lo que viene con eso. Usamos fibras naturales, biodegradables e hicimos una reflexión ya que nos alejamos de las tendencias del fast fashion que priman en estos tiempos de consumo instantáneo, y le prestamos más atención al proceso de fabricación, para recordar que todos somos responsables del estado actual de los océanos y su conservación. Verán faldas y pantalones que parten de la silueta clásica de los años 50. Los flecos, infaltables cuando se habla de las comunidades polinesias y el sello de Beatriz Camacho, flores y motivos naturales”.

¿Qué materiales usó?

“Textiles decolorados y también pintados para recrear el reflejo que hace la luz sobre el mar. Además de sedas corrugadas, manipuladas para dar la sensación del paso del tiempo en las comunidades que viven a la orilla del mar”.

¿Desde hace cuánto tiempo está preparando esta pasarela?

“Desde que confirmé mi participación, hace como 4 meses, el trabajo se intensificó porque yo ya venía con la idea”

¿Cuánta gente trabaja con Beatriz Camacho?

“Es un grupo de 50 personas que está conmigo en Barranquilla”.

¿Cómo ve hoy el diseño colombiano desde su perspectiva y experiencia?

“Me asombro y me alegra muchísimo el movimiento que hay ahora mismo con los nuevos diseñadores, la gente trabajando y digamos que esta globalización abre las puertas al mundo entero, ya no hay fronteras. A nivel de diseño se está haciendo un excelente trabajo, hay diseñadores colombianos reconocidos por todas partes. Eso tiene sus ventajas y desventajas”

¿Qué desventajas observa?

“Creo que tenemos una debilidad aquí, es el tema de la producción. Digamos que es costosa y además compleja. Ya nosotros estamos compitiendo con marcas que tienen muchísimas más posibilidades con respecto a la maquinaria, aquí todo se hace con mucho esfuerzo. Las cantidades son más limitadas, a menos que hagas mucho para exportar. Considero que el oficio, el de costureras, está en vía de extinción, la gente joven no se está dedicando a la costura, a la operación en sí. La mayoría de los talleres tiene personal próximo a jubilarse entonces es un momento de crisis a ese nivel. En cuanto a diseño, insisto, es excelente. Colombia pasa por un gran momento”.