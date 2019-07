En la moda sí que hay cosas por aprender

Si pasa por Plaza Mayor durante los próximos tres días, cuando se celebran los 30 años de Colombiamoda, escuchará acentos de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, el portugués de Brasil y también el de Portugal, que es un poco distinto. Todos mezclados con el paisa y conversando de moda. Incluso vendrá un japonés, Kenzo Takada, el de los perfumes, diseñador y un referente en la moda internacional.

Colombiamoda congrega a profesionales de esta industria, de la academia, a periodistas, maquilladores, investigadores, estudiantes, textileros y a quienes disfrutan de esta industria en general.

Por eso hay espacios en los que el público puede participar. Un ejemplo es el Pabellón del Conocimiento, que tendrá sus conferencias gratuitas en el Metropolitano. Otro es el Concept Market, que depende de las marcas, pero no es tan difícil acceder, y si no tiene invitación para los desfiles, los puede ver por Telemedellín. Estas son algunas ideas para disfrutar de la feria, aunque no esté acreditad.o ni sea un experto .