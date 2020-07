Diego Guarnizo hará volar sus golondrinas

El único color que identifica el diseñador tolimense Diego Guarnizo es el amarillo. “Soy daltónico, veo los colores de una manera diferente, confundo los verdes con los café, los azules con los morados, menos el amarillo, por eso es mi favorito”. Aprendió, desde que empezó en este oficio de moldes, telas, costuras e hilos a trabajar en equipo, “alguien me tiene que ayudar con los tonos, y eso ha hecho además que mis colecciones sean muy estampadas y coloridas”, cuenta en diálogo con EL COLOMBIANO luego de que Colombiamoda, que este año será virtual, anunciara el nombre del diseñador que daría apertura a la feria, ya no con un desfile, sino con una puesta en escena. Guarnizo fue el elegido para abrir este formato el próximo 30 de julio.

Experiencia audiovisual

Ser el primero en esta apuesta de Inexmoda por continuar la feria de otra manera por cuenta de la pandemia, no es algo que lo preocupe. Leva 30 años creando los atuendos de grandes producciones de la televisión nacional como La casa de las dos palmas, Rafael Orozco, el ídolo (por estos días en repetición), Sin tetas no hay paraíso, La otra mitad del Sol o Bolívar, por mencionar algunas. Y aunque su experiencia lo ayuda a optimizar tiempo y llevar un cronograma de filmación, es un reto como diseñador presentar un audiovisual en vez de estar desfilando en los salones de Plaza Mayor. “Sin duda alguna es muy diferente no tener la colección en una pasarela, pero lo que me motiva es la oportunidad para que los colegas que no han vivido esta experiencia tengan otro idioma para comunicar sus sentires, como lo es este mundo audiovisual. Es presentar al consumidor otra forma que los motive a entender el por qué de cada colección. El audiovisual estimula al creativo a que su trabajo sea lo suficientemente honesto para que lo entiendan. El que gana es el televidente, traducido ahora al cliente, quien va a escoger su mejor opción. El audiovisual, entretenimiento por excelencia, es un gran aliado”.

La inspiración, una canción

Yo soy una aventurera / Una madrugada en soledad / Soy una guitarra que canta al viento / Una cordillera que llega al mar. Esa es parte de la letra de Mi Libertad, tema de Monsieur Periné que fue la inspiración de esta colección de Guarnizo. “Yo conocí a Monsieur Periné gracias a esta canción (del álbum Caja de Música de 2015) y siempre quise honrar esa melodía con algo de mi trabajo”, cuenta el diseñador que ha sido parte de la imagen del grupo y al que lo une una gran amistad con Catalina García, su vocalista. “Libertad la cree a partir de mi relación con Catalina, de su canción, de compartir con ella esos sentimientos en pro de las mujeres y ahí nacieron los gráficos, las golondrinas que quiero que vuelen y lleguen con el mensaje a cada mujer de este país, para que les hable al oído cada vez que tengan una prenda y les recuerde que por nada en la vida tienen que sentirse solas ni aisladas”. De ahí que Catalina García tuviese que ser parte de esta puesta en escena, “fue la primera persona que llamé cuando me dieron la noticia de que iba a abrir Colombiamoda, a decirle que por favor no me soltara de la mano, que Libertad arrancaba a volar y ojalá muy alto”. La vocalista de la banda colombiana va a estar en las fotos más importantes de la colección, y será partícipe del audiovisual, “está al lado mío gritando a viva voz que por nada en la vida podemos permitir que haya violencia contra las mujeres y mucho menos contra las niñas. No podemos guardar silencio”, explica el diseñador. Este es el mensaje más fuerte que quieren dar tanto él como la Fundación Avon, patrocinadora de la puesta en escena.

Un vaivén de emociones