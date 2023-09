La diseñadora paisa que hizo parte del show de Victoria’s Secret

“Siempre he conectado la moda con algo y para mí poderle contar a la gente lo que hice fue encontrarle un sentido. Que no se trata solo de una cicatriz, sino de todo lo que hay detrás. Yo cuando niña sufrí de bullying por la forma de mi cuerpo, y esa es mi cicatriz, esa marca que la gente no ve, pero que me marcó. Las cicatrices no son solamente las historias talladas en el cuerpo, sino todo lo que se guarda adentro”, dice Valdés.

Fueron 14 piezas hechas durante dos meses. Estos vestidos los lucieron Adriana Lima y Gigi Hadid, dos de los rostros más visibles de los ángeles de Victoria’s Secret. Además vistió a la cantante chocoana Goyo y a la coreógrafa Piscis Canizales, quienes también hacen parte de la representación por Colombia en este evento junto a la cineasta Cristina Sánchez y la pintora Lorena Torres.