Johanna Ortiz abre Colombiamoda

A las 6:30 de la mañana comienza el día de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz, “cuando los niños se levantan para ir al colegio”. Ese corre corre habitual de la mañana termina cuando ellos se van, “por que también lo hace mi esposo”. Ahí empieza otra parte muy importante para ella, “es el tiempo que me dedico a mí misma”, cuenta en una conversación en sus oficinas en Cali, cuando se dio el anuncio de que ella fue la elegida para abrir Colombiamoda en su aniversario número 30.

En ese rato, que se dedica a ella, hace ejercicio y medita, “es mi tiempo, me gusta además desayunar con calma, leer el periódico, es mi momento de soledad del día”, dice.

A su taller llega a las 9:30 de la mañana, y al preguntarle que a qué hora sale tiene todo medido: “si estamos preparando una colección entre 9:00 y 10:00 de la noche, si no me voy a las 5:30 p.m., usualmente a encontrarme con los niños y compartir con ellos las diferentes actividades que tienen. Mis días son bien movidos y nunca aburridos”, anota.

Hace varias semanas que la actividad fue intensa en este taller. Cerca de 80 personas trabajaron para tener lista la colección que se verá este lunes 22 de julio en la apertura de la feria, “voy a abrir Colombiamoda en sus 30 años, es un honor hacer esta apertura y celebrar este aniversario. Sé el trabajo que ha hecho Inexmoda en la moda colombiana y soy bendecida por hacer parte de ello”.

Ortiz recuerda las veces que ha pisado esta feria pero en especial el cierre en 2014, en una época en la que se reinventó como diseñadora, en el que llevaba dos años perdiendo clientes de cuenta de una renovación en sus trajes y en sus siluetas. “La colección nativa clausurando Colombiamoda, cambió mi carrera”.

Gracias a ese desfile se fijaron en ella de la tienda de ropa en línea Moda Operandi y empezó una historia de internacionalización en la que pasó de producir 3.800 prendas en 2014 a 29.000 en este 2019. Ese crecimiento implicó una apertura y además de las 80 que trabajaron en la colección de este lunes, hay otras 260 en la zona franca de Cali, allá se hace la ropa que se vende en los cerca de 27 países a los que llega la marca de Johanna Ortiz.

“Sigo diciendo que soy una afortunada con esta gente maravillosa que trabaja conmigo, son magníficas con sus manos y grandes seres humanos. No me canso de repetirles que me siento orgullosa estén a mi lado”.

En el taller hay mucho alboroto con la visita de los medios que quieren ver cómo se prepara una colección de apertura para Colombiamoda, “cuando están cansados ponen música, hacen una pausa activa, bailan y se vuelve el taller de fiesta. Cuando estamos terminando colección son jornadas muy largas”, precisa la diseñadora.

En este espacio la mayoría son mujeres, pero también hay hombres, que cosen, cortan telas y organizan inventario. “Somos una familia –reafirma Johanna Ortiz– hay gente que lleva trabajando conmigo 15 años. Me gusta que trabajen contentos, porque ellos son los artífices de que la marca esté donde esté en este momento”.

Sobre la colección

De lo que se verá esta noche ya hubo un adelanto en Nueva York en junio de este año, fue Resort 2020, “esa colección de transición entre una temporada y otra. Son colecciones intermedias”, cuenta Ortiz.

En Colombiamoda se verá ampliada, con 30 prendas nuevas que no se han visto. “Yo no soy cocinera pero le pongo muchos ingredientes a las colecciones”.

La inpiración gráfica fue el artista gráfico Ellsworth Kelly, “americano que fue muy importante por sus dibujos. Otra fue el trabajo de Saul Bass que hacía las carátulas de películas como West Side Story, y de muchas de misterio”. Un ingrediente adicional tiene que ser colombiano, esta vez fueron las vajillas de barro de La Chamba, Tolima. “Tengo fascinación por estas vajillas de barro, cada una es única y son súper artesanales pero a la vez muy bellas. Estas vajillas son encargadas de unos estampados”.

La naturaleza también estará presente con la flor del borrachero que hace parte de los estampados. “Esto es Caprice, así se llama la colección. Pensada para una mujer femenina, festiva, elegante y con un poco más de rebeldía, esa que baila descalza sobre la mesa. Me gusta jugar cuando me imagino que tipo de mujer voy a ver en cada colección. Creo que fue especial, así mismo jugué con siluetas nuevas”, precisa.

Johanna Ortiz considera que aún le falta mucho por hacer, es quien defiende que el diseño colombiano no se puede segmentar en regiones, que afuera ven a todo el país y buscan que se está haciendo en la moda colombiana, “no caleña, ni paisa, ni barranquillera”. Ella se volvió referente en el exterior y quiere seguir resaltando que aquí hay mucha creatividad y talento.

El trabajo de horas y horas de todo su equipo se verá en la pasarela de apertura de Colombiamoda. Desde su hermana y su mamá (que se mueven a la par con ella en la empresa) hasta sus costureras, diseñadores gráficos, la gente de mercadeo, planeación y relaciones públicas, todos estarán hoy pendientes de que pieza por pieza, el sello de Johanna Ortiz se vea en una nueva feria, esa que celebra sus 30 años