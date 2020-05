¿Qué pasará con la moda después de esta pausa?

“No tiene sentido que una chaqueta o un traje mío esté en la tienda durante tres semanas y que después se vuelva inmediatamente obsoleta y sea reemplazada por nueva mercancía, no demasiado diferente de la anterior”. El diseñador remató con la frase “ya no quiero trabajar así, me parece inmoral”.

Eso piensa Armani, pero, ¿y los demás? “El mundo como lo conocimos ha terminado”, dijo la diseñadora italiana Donatella Versace según lo referencia la revista Vogue; en la misma publicación, el estadounidense Marc Jacobs mencionó “que el sistema, que tiene que cambiar como resultado de todo esto, nos permitirá definir lo que hacemos de una manera nueva, de una manera diferente”. El colombiano Esteban Cortázar, en un live de Instagram con el Instituto Marangoni en Miami, añadió que esta crisis pone a pensar en “cómo usar esta plataforma de creación que es la moda para una mejor idea, algo más personal y humano”.