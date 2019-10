Catalina Aristizábal comenzó notando que la ropa de su hija se quedaba como nueva a medida que iba creciendo y fue organizando un sistema de venta muy desde su entorno. “Después la gente me decía que le gustaba mi estilo, he sido una persona a la que le ha gustado siempre la moda y me sugirieron lanzarme a vender prendas de mujer usadas y así nació 2egunda vida”.

Eleonora Morales también le dio vida a su propuesta Garage sale, “empezamos mi mamá y yo con este proyecto, una propuesta distinta para consumir moda. Hacemos un proceso de limpieza de todas las prendas, le quitamos las motas, las manchas, para que queden en el mejor estado posible y se puedan vender”.

Ambas tienen un proceso de curaduría, porque tampoco es recibir ropa en mal estado, los precios se los dan de acuerdo a cómo esté la prenda y pueden ir desde 15 mil hasta casi el millón de pesos en ropa de marca o de diseñador.

El mayor reto al que se han enfrentado, argumentan, ha sido cambiar la mentalidad de los colombianos, “hacer que la gente entienda que pueda lucir prendas que han sido usadas por otros y que no pasa nada no es fácil”, cuenta Morales. “Y no solo es difícil que la gente compre, también que venda, que decida que ese pantalón que usó una sola vez y ya no le sirve lo puede vender”, complementa Aristizábal.

2egunda vida ya tiene un local compartido en el sector de El Poblado, Garage sale ha hecho cinco ventas itinerantes en Bogotá y Medellín y piensa seguir con este modelo.

Para ONU Medio Ambiente promover un cambio en las formas de consumo mediante medidas como esta, “el mejor cuidado de la ropa y los programas de reciclaje y devolución, se podría tener un mayor impacto, y que con sólo duplicar el tiempo que usamos cada prenda de vestir podríamos reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la industria de la moda”.

Ya sabe que comprando ropa usada puede hacer su aporte al medio ambiente. Si aún le parece difícil empiece a intercambiar ropa con su círculo cercano, podrá descubrir tesoros, renovar su clóset y darle un buen uso a una prenda que estaba olvidada.